Казань, 14 июля, 2020, 22:14 — ИА Регнум. По результатам проверки Татарстанской таможни возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По версии следствия, руководитель одной из организаций в Казани через контрагента вывел в другое государство более 119 млн рублей. В документах при этом было указано, что средства являются платой за якобы поставленную в 2017 году облицовочную плитку. Однако следствие установило, что ввоз товара по данным контрактам не осуществлялся, а в банк были представлены поддельные документы.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, подозреваемый установлен, он полностью признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, таможенники Кузбасса выявили мошенническую схему, с помощью которой за границу было выведено более 31 млн рублей. Выяснилось, что деньги выводились под видом покупки дорогостоящего оборудования. Нерезидентами выступили организации из Китая. Всего было заключено четыре контракта на поставку оборудования.