Москва, 14 июля, 2020, 21:33 — ИА Регнум. Пять регионов Приволжского федерального округа попали в топ-10 субъектов РФ по сокращению зарплатного фонда с начала пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтингово-аналитической компании сети FinExpertiza. Снижение фонда «белых» зарплат эксперты зафиксировали в 68 регионах России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Наиболее значительно зарплатный фонд сократился в Удмуртии — за март-апрель сокращение составило 17,5%. Это самый высокий показатель снижения зарплат в России. На втором месте Пермский край — здесь зарплатный фонд сократился на 13,9%, как и в Тюменской области. На 13,6% сократился фонд «белых» зарплат в Татарии и Краснодарском крае. В Кемеровской области снижение составило 12,8%, в Марий Эл — 12%, в Кировской области — 10,7%.

Замыкают десятку лидеров Костромская и Владимирская области с показателями 10,6% и 10% соответственно.

В то же время, в 10 регионах фонд зарплаты вырос: это Сахалинская область, Чукотский АО, Псковская и Волгоградская области, Ненецкий АО, Мурманская область, Дагестан, Тува, Курганская область и Чечня. При этом рост фиксируется в диапазоне от 2,4% до 6,9%.

В целом в России в марте, на самом начальном этапе пандемии, зарплатный фонд даже вырос по сравнению с февралем на 12%, в апреле падение составило 23%, в мае — 7%. За три весенних месяца совокупный фонд оплаты труда работающих по найму граждан России снизился по сравнению с прошлогодней весной на 4,7%, до 6,8 трлн рублей, ссылаются эксперты на данные статистики сборов НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Это первое сокращение зарплатного фонда за весенний период как минимум с 2001 года,

«Коронавирусный кризис стал тяжелейшим испытанием для населения. Мы видим, что за последние 20 лет даже в самые сложные периоды номинальные зарплаты росли. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, зарплаты падали только в 2015 и 2009 годах», — отметила президент сети Елена Трубникова.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса «Левада-центра», за последние три месяца более половины жителей России (52%) начали тратить свои сбережения. Стараются тратить поменьше (экономить) 71% опрошенных. В последнее время занимали деньги у родственников или друзей 26%, брали кредиты 18%.

Около половины респондентов (49%) заявили, что материальное положение их семьи за последние три месяца не изменилось. Считают, что ухудшилось 42%, улучшилось у 8% опрошенных.