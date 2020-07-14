Москва, 14 июля, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Ими стали член Совета Федерации Олег Морозов, заместитель председателя комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, член Президиума политсовета Ярославского реготделения «Единой России», председатель межрегионального профессионального союза игроков Континентальной Хоккейной Лиги Андрей Коваленко и председатель Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области Алексей Золотарев.

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Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов напомнил, что 13 сентября будут проводиться выборы по четырем одномандатным округам. В трех из них прошла процедура предварительного голосования. В 28-ом Нижнекамском округе победил Олег Морозов, в 110-м Курском — Алексей Золотарев, а в 194-м одномандатном Ярославском округе — Андрей Коваленко.