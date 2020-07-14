Минск, 14 июля, 2020, 21:09 — ИА Регнум. По итогам состоявшихся 14 июля в Москве переговоров на уровне правительств России и Белоруссии достигнуты соглашения по поставкам в постсоветскую республику нефти и газа, а также реструктуризации платежей по строительству Росатомом атомной станции в Гродненской области (БелАЭС). Об этом сегодня заявил председатель белорусского совмина Роман Головченко.

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«Мы сегодня подписали три международных документа, — сообщил Головченко. — До последнего дня не было понятно точное количество, на которое мы выйдем. Но тем не менее задача-максимум выполнена».

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«Сегодня подписано, как я уже сказал, три международных документа — это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению белорусской атомной станции, и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности нефти, в Республику Беларусь», — уточнил он.

По его словам, итоги переговоров с Михаилом Мишустиным вполне устраивают официальный Минск. Договорённости по поставкам в Белоруссию российских энергоносителей Головченко отнёс к «коммерческим вопросам», отметив, что «это техническое соглашение, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей в Республику Беларусь».

«В принципе, все эти соглашения соответствуют интересам Белоруссии, — сказал Головченко. — Более того, они являются, в частности по строительству атомной станции, и по условиям поставок энергоносителей, очень выгодными для нашей страны. Могу сказать, что только по строительству атомной станции республика получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов».

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Головченко подчеркнул: принципиальная договоренность по финансовому обеспечению строительства БелАЭС была достигнута на уровне Александра Лукашенко и Владимира Путина. При этом практическая отработка вопросов реструктуризации белорусского долга заняла «продолжительное время».

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