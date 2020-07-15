Минск, 15 июля, 2020, 07:01 — ИА Регнум. Способность Москвы жестко реагировать на не всегда корректные речи и поведение белорусского лидера давно пребывает под сомнением. То, почему с мягкой силой России в Белоруссии дела обстоят также не лучшим образом, обсуждает автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

С натренировавшим свою многовекторность до удивительных высот Александром Лукашенко вообще дело иметь трудно. Может быть, российскому руководству тяжело рассердиться на человека, способного в течение малого временного промежутка Россию поблагодарить, пожурить и обвинить в агрессивных намерениях. После чего вести дружеские беседы с Владимиром Путиным, не забывая, впрочем, уклоняться всякий раз, когда надо бы высказаться в пользу России в международных делах.

Нынешняя кампания по выбору белорусского президента бьет все рекорды по уровню насилия и запугивания, которые Лукашенко и его подручные применяет как к кандидатам, так и к простым гражданам, осмеливающимся относиться к его персоне без должного восторга. Обвинения же в пророссийскости, которые рассыпает Лукашенко по отношению к некоторым кандидатам, шиты белыми нитками.

Тем более, что с пророссийскостью в нынешней Белоруссии все обстоит очень непросто. Читайте подробности в статье Сергея Артёменко «Выборы президента Белоруссии: бессилие российской «мягкой силы».