Красногорск, 15 июля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Первая смена детских лагерей открывается в Подмосковье 15 июля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство социального развития Московской области.

ИА REGNUM Общение

В первую смену в регионе начнёт работать в общей сложности 15 организаций отдыха и оздоровления детей, у которых уже есть разрешение Роспотребнадзора. При этом всего на территории региона зарегистрировано 59 детских лагерей.

В первую смену в указанные лагеря заедут 550 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, началу работы детских лагерей с 15 июля анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.