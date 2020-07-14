Салехард, 14 июля, 2020, 19:56 — ИА Регнум. На Ямале с Новопортовского месторождения была осуществлена первая поставка арктической нефти в Китай. Объём первой партии составил 144 тыс. тонн, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» для поставок нефти с арктических месторождений использует транспортно-логистическую схему, обеспечивающую круглогодичный вывоз с минимальными затратами. Нефть сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение) экспортируется с 2013 года.

Транспортная схема включает в себя нефтедобывающую платформу «Приразломная», нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» в Обской губе, танкерный флот усиленного ледового класса, ледоколы сопровождения и рейдовый перевалочный комплекс в Мурманске.

Эффективность и безопасность работы обеспечивается благодаря первой в мире цифровой системе управления арктической логистикой «Капитан». Маршрут танкера из Мурманска в китайский Янтай был проложен через арктические моря и три океана. Переход для доставки груза продолжался 47 суток.