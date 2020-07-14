Тюмень, 14 июля, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Тюменские студенты надели на памятники города защитные маски. Акция призвана напомнить тюменцам о режиме повышенной готовности, который действует в регионе до 21 июля, сообщает пресс-служба регионального Студенческого совета.

Пресс-служба Студсовета Тюменской области

Маски были надеты на памятники Семёну Ремезову, Витусу Берингу, инженеру Гектору Гуллиту и купцу Ивану Игнатову, расположенные на набережной реки Туры.

«Жаркая погода способствует тому, что многие тюменцы стали пренебрегать мерами безопасности. Чтобы напомнить об обязательном ношении масок, мы решили присоединиться к акции, которая проходит в эти дни во многих странах мира», — сообщила председатель Студсовета Тюменской области Екатерина Козеева.