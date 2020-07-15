Варшава, 15 июля, 2020, 04:05 — ИА Регнум. Непропорционально негативная реакция Польши, которую она проявила по поводу публикаций в германских СМИ, заставляет заподозрить существование какой-то тайны, необычайно тревожащей Варшаву. В чем заподозрила Польша Германию, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

Все началось с публикаций в германских СМИ, посвященных выборам польского президента. С учетом того, что обсуждения кандидатов в самой Польше проходят достаточно горячо, волнения официальной Варшавы, заподозрившей Германию в игре за одного из кандидатов, Рафала Тшасковского, можно понять.

Хотя, с другой стороны, зачем было вызывать «на ковер» временного поверенного в делах Германии в Варшаве Кнута Абрахама? Ведь материалы, критикующие нынешнего польского президента Дуду, вышли в Германии на немецком языке и вряд ли могли привлечь внимание массового польского избирателя. Неужели здесь скрывается нечто такое, о чем Польша стесняется сказать вслух, вынужденная выставлять претензии обиняками?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Варшава заподозрила Берлин в чем-то очень серьезном».