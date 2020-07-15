Китай против США. В Пекине передумали молчать
Пекин, 15 июля, 2020, 05:46 — ИА Регнум. Именно сейчас Пекин решил сменить уклончивую до сих пор тактику по отношению к США. Что изменилось у Китая в плане подхода к своему главному конкуренту, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.
В ответ на американские обвинения в нарушении правил международной торговли и протекционизме Китай не промолчал, как это зачастую бывало до сих пор, а выступил с целой серией взаимных претензий, заодно показывая надуманность многих постулатов антикитайской пропаганды.
Причиной резкой отповеди США, прозвучавшей на страницах главного печатного органа ЦК КПК «Жэньминь жибао», стало принятие Вашингтоном принципа «стратегической конкуренции»,
Тем более, удобный случай для резкого ответа дали Китаю США, обвинив его, кроме всего прочего, в «нарушении прав человека».
В чем заключался остроумный и меткий ответ Пекина, читайте в статье Владимира Павленко «Китай начинает формулировать концептуальный ответ Вашингтону».