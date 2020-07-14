Кострома, 14 июля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. В Костроме из-за коронавируса отменен международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья», намеченный на День города — 8 августа 2020 года. Об этом сообщают организаторы шоу. Главной причиной отмены фестиваля стала «забота о здоровье земляков и гостей нашего города»

Алексей Яковлев ИА REGNUM Фестиваль фейерверков в Костроме

«Мы понимаем, что после непростых испытаний, вызванных коронавирусной инфекцией, многим хотелось бы отдохнуть и получить яркие впечатления. Но, к сожалению, опасность распространения болезни еще не ушла. А при том огромном количестве зрителей, том количестве приезжающих гостей, которое традиционно собирает «Серебряная ладья», угроза возрастет многократно», — говорится в официальном сообщении на сайте фестиваля.

Напомним, в прошлом году пиротехническое шоу в Костроме посетили более 22 тысяч человек. Свое искусство продемонстрировали 6 команд из Костромы, Москвы, Нижнего Новгорода, Брянска, Екатеринбурга и Еревана.

Фестиваль «Серебряная ладья» проводится в Костроме с 2006 года. Мероприятие является одним из самых популярных туристических событий в области. Посмотреть на пиротехническое шоу на Волге собираются костромичи и гости из соседних областей. На данный момент 15 юбилейный фестиваль под девизом «Мы снова вместе» перенесен на август 2021 года.