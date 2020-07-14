Калуга, 14 июля, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов встретился с профессором кафедры архитектуры Московского государственного университета землеустройства, почётным архитектором России Евгением Голышевым.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге представлена книга, посвященная ее архитектурному облику

С 2011 по 2014 годы Евгений Голышев занимал пост главного архитектора Калуги. На встрече была представлена книга «Калуга XVIII — XXI века. Архитектура. Стили», посвященная архитектурному облику Калуги, стилистике храмов, усадеб и общественных сооружений города.

«Книга вызвала огромный интерес, — отметил Александр Иванов. — Уверен, что она будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся историей и архитектурой нашего родного города. Особо хочу отметить, что Евгений Анатольевич разработал карту размещения калужских памятников архитектуры. Замечательно, что появляются такие фундаментальные работы, посвящённые нашему городу. Вдвойне приятно, что по словам Евгения Анатольевича пять молодых талантливых калужан проходят обучение на кафедре архитектуры Московского государственного университета землеустройства. От имени всех калужан благодарю Евгения Анатольевича за его важный и полезный труд, желаю новых творческих успехов и талантливых учеников!».