Калуга, 14 июля, 2020, 18:41 — ИА Регнум. В Калужской области зарегистрирован первый в 2020 году случай смертельного отравления грибами. Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Грибная корзинка

Погибшая женщина съела грибы (сморчки), не соблюдая правила кулинарной обработки — она пожарила грибы. При этом сморчки являются условно-съедобными грибами, и при их приготовлении надо обязательно соблюдать технологию и осторожность.

В 2019 году в Калужской области было зарегистрировано 12 случаев отравления грибами, одна женщина скончалась. Ежегодно в России государственной санитарно-эпидемиологической службой регистрируется до трёх тысяч случаев отравлений грибами.