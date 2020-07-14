Ватикан, 15 июля, 2020, 00:45 — ИА Регнум. Китай получил серьезные полномочия в выборе китайских епископов, и это вызывает серьезную озабоченность, полагает президент Института религиозной свободы Томас Фарр. Что стало причиной подобного заявления бывшего американского дипломата, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

(сс) thetempletrail Католическая црековь в Гонконге

Очередным испытанием для ватиканской дипломатии стал закон о национальной безопасности Китая, который вступил в силу 30 июня. По словам Фарра, этот закон нападает на свободы католиков и еще больше осложняет дипломатию Святого престола, особенно в свете китайско-ватиканского соглашения от 2018 года. «Многие, в том числе и автор этих слов, выражали серьезную озабоченность по поводу соглашения, которое (хотя и всё еще не обнародовано), как полагают, дало коммунистическому государству значительные полномочия в выборе китайских епископов», — пишет Фарр.

Он указывает на испортившееся отношение к Церкви в Китае после подписания этого соглашения и считает необходимым, чтобы Святой престол засвидетельствовал публично, что «ни одно государство не должно позволять угнетать своих граждан, католиков или иных, с помощью мерзких и жестоких методов, отточенных Си Цзиньпином и его коммунистическим режимом». По мнению Фарра, папа Римский должен выйти из соглашения 2018 года и осудить Китай.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Эрдоган стал «Фатихом II — вторым завоевателем Святой Софии»».