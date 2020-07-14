Челябинск, 14 июля, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Дети, которые тонут, не зовут на помощь. Они погибают молча, заявила журналистам на пресс-конференции госинспектор по маломерным судам челябинского регионального управления МЧС Анастасия Щеглова.

Соролья Хоакин. Лето. 1904

«Как бы страшно это ни звучало, но тонущие дети не кричат, всё происходит молча», — отметила сотрудница МЧС.

Она добавила, что со стороны взрослых за купающимися детьми нужно постоянное внимание. Если родитель отпускает своё чадо купаться в одиночку, то необходимо направить его на оборудованный пляж, на котором дежурят спасатели и есть все средства безопасности. Также с ним важно провести беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 11 и 12 июля на Южном Урале утонули 16 человек. Из них три ребёнка.