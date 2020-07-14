Кострома, 14 июля, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Количество смертельных случаев в Костромской области в апреле и июне 2020 года выросло на 15,2% и 16,5% по сравнению с 2019 годом. Такие данные представило управления ЗАГС Костромской области.

Pixabay.com

Так, в апреле 2020 года в регионе умерло 855 человек против 742 в апреле 2019 года, а июне 2020 года количество летальных случаев составило 806 (692 смерти зарегистрировали в июне 2019 года). В мае 2020 года смертность уменьшилась на 2,4%.

Всего за апрель-июнь в области скончались 2434 человека — на 208 костромичей больше, чем годом ранее. Общий рост смертности по итогам второго квартала составил 9,3%.

Отметим, что увеличение количества летальных исходов в июне зафиксировали и в других регионах России — Новосибирской, Свердловской, Астраханской, Ивановской, Саратовской, Тюменской области, Ингушетии, а также в Санкт-Петербурге и Москве.

По официальным данным за весь период пандемии коронавируса в Костромской области скончались 24 пациента с COVID-19. Объяснений насчёт роста смертности в апреле и июне от регионального депздрава пока не поступило.