Ярославль, 14 июля, 2020, 15:38 — ИА Регнум. В Ярославле пройдет один из этапов волейбольной Лиги Наций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области. Лига Наций — это соревнование национальный сборных по волейболу.

Pixabay.com Волейбольный мяч

Ярославль должен был принять этап соревнований в мае 2020 года, но старты были отменены из-за пандемии коронавируса. И вот теперь появилась новая дата — лучшие волейболисты мира приедут в Ярославль с 21 по 23 мая 2021 года. Игры пройдут в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена-2000». Состав участников ярославского этапа организаторы Лиги Наций пока не определили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Ярославль вошел в список городов, которые примут игры чемпионата мира по волейболу 2022 года.