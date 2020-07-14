Будут ли гражданам РФ возвращать деньги за уже купленные ими туры?
Москва, 14 июля, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Зимой и весной 2020 года примерно полтора миллиона граждан РФ приобрели туры. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос, что будет с теми людьми, которые уже оплатили свой туристический отдых на предстоящую осень, но, возможно, не смогут воспользоваться им из-за ограничений, введённых в связи с пандемией.
Как подчеркнула Ломидзе, это очень важный документ, который внесёт определённую стабилизацию в настроения туристов и успокоит их.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что на сегодняшний день нет информации о том, когда Китай будет готов открыть прямое авиасообщение с Россией.