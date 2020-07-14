Москва, 14 июля, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Зимой и весной 2020 года примерно полтора миллиона граждан РФ приобрели туры. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос, что будет с теми людьми, которые уже оплатили свой туристический отдых на предстоящую осень, но, возможно, не смогут воспользоваться им из-за ограничений, введённых в связи с пандемией.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Турции

«У нас есть общее число (оценочное) всех туристов, которые приобрели туры зимой и весной этого года, — сказала Ломидзе. — По акциям раннего бронирования на всех направлениях, включая внутрироссийские. По нашим оценкам, это примерно полтора миллиона человек. Большая часть из них — это люди, которые запланировали свой отпуск и оплатили полностью или частично туры за рубеж. По поводу возврата средств всё находится в зависшем состоянии, потому что и туристы, и представители туристической индустрии ждут выхода постановления правительства о продлении обязательств и о регламенте выплат тем туристам, которые заранее приобрели туры. Постановление, мы надеемся, появится на этой неделе. Это крайне важный документ. Он, таким образом, снимает у туристов все вопросы и гарантирует им либо получение уже оплаченной поездки, либо получение средств. Возможно, даже с процентами. То есть люди либо получат поездку, либо получат средства».

Как подчеркнула Ломидзе, это очень важный документ, который внесёт определённую стабилизацию в настроения туристов и успокоит их.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что на сегодняшний день нет информации о том, когда Китай будет готов открыть прямое авиасообщение с Россией.