Москва, 14 июля, 2020, 14:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день не решено, куда будет направлен штраф от компании «Норникель» за утечку дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Пока по этому вопросу ведётся дискуссия. Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Morspas.com Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске

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Официальный представитель Кремля пояснил, что, согласно действующей системе, сумма штрафа должна поступить в региональный бюджет, однако есть и другие мнения.

«Существуют разные точки зрения, ведется дискуссия на экспертном уровне», — отметил Песков, слова которого приводит РБК.

Напомним, ранее комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал направить возмещение «Норникеля» в бюджет РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Роспотребнадзора, ущерб экологии, нанесённый техногенной аварией в Норильске, составляет 148 млрд рублей. В компании «Норникель» с расчётами ведомства не согласились, но обязались устранить последствия разлива дизельного топлива за свой счёт.

Как пояснил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, компания «Норникель» вправе оспорить ущерб от разлива топлива, подсчитанный Росприроднадзором, однако вред от ЧП в Норильске официально зафиксирован. Он также подчеркнул, что ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии представляют собой несопоставимые понятия.