Москва, 14 июля, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Пульты дистанционного управления для телевизоров оказались в одной товарной категории с электронными сигаретами, что может осложнить их ввоз в Россию. Об этом говорится в письме ассоциации производителей и продавцов электроники (РАТЭК) главе Минфина Антону Силуанову, пишут 14 июля «Ведомости».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пульт от телевизора

Такие товары при поставках в страну может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), соответствующий приказ Минфина действует со 2 июля. При этом используются только коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности без описания товаров.

Однако пульты и устройства для нагревания табака, облагаемые акцизом, имеют общий код. Отмечается, что в Россию завозят до 99% пультов.

В связи с правовой неопределённостью ввоз пультов нельзя ни на ЦАТ, так как они не облагаются акцизом, ни на обычной таможне, заявили в РАТЭК.