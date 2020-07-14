Москва, 14 июля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Чтобы действительно решитьжилищный вопрос, нужносоздавать рабочие места и восстанавливать инфраструктуру в провинции, в малых городах и на селе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 июля, комментируя высказывания президента России.

Анна Новикова ИА Красная Весна Заброшенный дом в деревне

Как сообщалось ранее, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заявил, что у России «есть шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю кардинально решить жилищный вопрос».

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«Для тех, кто знаком с историей нашей страны и способен к объективным оценкам, заявление Владимира Путина о том, что сегодня у нашей страны «есть исторический шанс в обозримые сроки… кардинально решить жилищный вопрос», звучит невероятно. Президент говорит о государственной политике, но кардинально решить жилищный вопрос могло только социалистическое государство. И оно шло по этому пути. Но Советского Союза нет, и ждать, что нынешнее государство снабдит население жильём, не приходится. Жилье всё равно придётся покупать — по более высоким или по менее высоким ценам, но покупать. Даёт ли шанс нынешнее состояние народного хозяйства нашей страны надеяться, что большая часть населения сможет это делать? Думаю, что нет — цифры, касающиеся уровня бедности, зарплат в нижнем (преобладающем) сегменте социального спектра и, главное, резкого сокращения экономической активности, хорошо известны.

В контексте решения жилищного вопроса Владимир Путин говорит о создании условий «нормальной жизни человека и российской семьи». Но разве жизнь в крупных городских агломерациях в маломерных квартирках — а на большее, как я уже сказал, у большинства граждан России денег не имеется и не предвидится — это нормальные условия жизни? «Коронакризис» лишь ещё раз подтвердил нам, что это не так. Эта среда для человеческого выживания, тем более в условиях реальной перспективы повторения тех или иных пандемий, не приспособлена. Да, в ней легче найти работу, в городах повыше заработок, но современный город губит человеческий род всем, начиная с недопустимой с точки зрения разумных санитарных норм степени концентрации людей.

В нашей сегодняшней экономической действительности путь снижения стоимости жилья — это путь снижения его качества. Будем, видимо, строить новые «хрущёвки», только внешне более привлекательные и этажностью повыше.

Одним словом, получается, что беднеющие люди просто продолжат заселять города за свой счёт, только будут делать это более активно. И это решение?