Костромского лидера КПРФ обвинили в сговоре с «бывшим единороссом»
Кострома, 14 июля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Первого секретаря костромского комитета КПРФ Валерия Ижицкого обвинили в сговоре с «вчерашним единороссом». По мнению руководителя фракции КПРФ в Костромской областной думе Вячеслава Головникова, при выдвижении кандидатов в депутаты областного заксобрания случился «когнитивный диссонанс». Кандидатом на партийной конференции КПРФ по 22 одномандатному избирательному округу в ущерб секретарю мантуровского отделения КПРФ Александру Фирсову был выдвинут бывший член партии «Единая Россия» Игорь Шевченко.
Принятое решение нелогично и идёт вразрез с интересами партии — полагает Головников. Мантуровское отделение КПРФ показывает высокие проценты на выборах разных уровней и активно ведёт «протестную деятельность».
Устранить несправедливость Головников намерен, участвуя в выборах в областную думу в качестве самовыдвиженца по 22 округу.
Напомним, что 13 июля избирательная комиссия Костромской области отказалась заверять список КПРФ в областную думу по одномандатным округам из-за «технической» ошибки. Конференция коммунистов по вопросу выдвижения списка кандидатов в депутаты областного заксобрания, состоявшаяся 4 июля 2020 года, была признана нелегитимной.
Сам Вячеслав Головников был исключён из КПРФ в 2016 году, но юридически возглавляет фракцию коммунистов в облдуме. В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное завершится 2 августа. Выборы состоятся 13 сентября 2020 года.