Кострома, 14 июля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Первого секретаря костромского комитета КПРФ Валерия Ижицкого обвинили в сговоре с «вчерашним единороссом». По мнению руководителя фракции КПРФ в Костромской областной думе Вячеслава Головникова, при выдвижении кандидатов в депутаты областного заксобрания случился «когнитивный диссонанс». Кандидатом на партийной конференции КПРФ по 22 одномандатному избирательному округу в ущерб секретарю мантуровского отделения КПРФ Александру Фирсову был выдвинут бывший член партии «Единая Россия» Игорь Шевченко.

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«22 округ (в него входит город Мантурово и Кологривский муниципальный район — ИА REGNUM) — единственный округ, по которому было альтернативное голосование, потому что Валерий Ижицкий продавливал кандидатуру другого человека — бывшего секретаря кологривского отделения «Единой России» Игоря Шевченко. Голосование состоялось, и путём внутрипартийных интриг по этому округу вопреки решению мантуровской парторганизации кандидатом на конференции КПРФ был выдвинут Шевченко, который даже членом партии не является. Как по мне, тут тупой договорняк между руководителем КПРФ Ижицким и вчерашним единороссом Шевченко»

Принятое решение нелогично и идёт вразрез с интересами партии — полагает Головников. Мантуровское отделение КПРФ показывает высокие проценты на выборах разных уровней и активно ведёт «протестную деятельность».

«Нашего мантуровского товарища — секретаря Фирсова даже не включили ни в список, ни одномандантником, хотя мантуровская парторганизация начиная с 2010 года давала самый большой процент на выборах разных уровней. Мантурово — традиционно «красный» город. Я сам пока не понимаю, зачем это было сделано. Но всё это делается в ущерб партийным интересам. Коммунисты выдвигают вчерашнего единоросса в ущерб своему товарищу, секретарю районного отделения, у которого лучшие результаты по выборам из года в год, по наличию депутатов в представительных органах власти и по протестной деятельности. Люди, которые там живут, как они это воспримут?»

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Устранить несправедливость Головников намерен, участвуя в выборах в областную думу в качестве самовыдвиженца по 22 округу.

«Я для себя допускал мысль, что на выборы я не пойду, а подержу товарища Фирсова. Однако теперь, когда областное руководство партии выдвинуло бывшего единоросса, я считаю делом чести выдвинуться в порядке самовыдвижения и отстоять интересы всех людей, которые были обмануты», — заявил Головников.

Напомним, что 13 июля избирательная комиссия Костромской области отказалась заверять список КПРФ в областную думу по одномандатным округам из-за «технической» ошибки. Конференция коммунистов по вопросу выдвижения списка кандидатов в депутаты областного заксобрания, состоявшаяся 4 июля 2020 года, была признана нелегитимной.

Сам Вячеслав Головников был исключён из КПРФ в 2016 году, но юридически возглавляет фракцию коммунистов в облдуме. В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное завершится 2 августа. Выборы состоятся 13 сентября 2020 года.