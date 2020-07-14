Ярославль, 14 июля, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Оценка состояния инвестиционного климата в Ярославской области, данная Агентством стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями в ежегодном Национальном рейтинге, является совместной заслугой бизнеса и органов исполнительной власти региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал генеральный директор УК «Технопарк «Локаловъ» Александр Матросов.

Beboss.ru Технопарк «Локаловъ»

«Рейтинг АСИ является отражением ежедневной, кропотливой работы бизнеса и власти. Наш технопарк в небольшом Гаврилов-Яме частный и нам было бы неимоверно сложно развиваться без поддержки правительства Ярославской области», — отметил Александр Матросов.

Среди практических вариантов взаимодействия малого и среднего бизнеса с органами исполнительной власти Ярославской области руководитель технопарка отметил консультационную помощь регионального департамента инвестиций и Корпорации развития на этапе начала производственного цикла.

«Мы предоставляем имеющиеся мощности для размещения и организации производства нашим арендаторам. Многие из них приняли решение о локализации по причине наличия льгот, представляемых статусом территории опережающего развития. Вопросы регистрации, получения статуса резидента, логистики, да и практических заказов решаются при непосредственном участии правительства области. В период пандемии коронавируса, благодаря взаимодействию с правительством региона, часть наших арендаторов переориентировала производство и получила оперативные заказы на средства индивидуальной защиты. Защитные костюмы и маски поставлялись как в медучреждения Ярославской области, так и других регионов», — рассказал Александр Матросов.

По словам Матросова, благодаря усилиям правительства области, появилась возможность получения денег федерального гранта на реконструкцию самого технопарка «Локаловъ»:

"Гаврилов-Ям — моногород по сути. Деятельность предприятий нашего технопарка — это работа для многих жителей горда. Поэтому большое внимание нашим проблемам уделяет лично губернатор Дмитрий Миронов».

Технопарк «Локаловъ» создан на базе площадей бывшего Гаврилов-Ямского льнокомбината, и назван в честь основателя льняного производства в Гаврилов-Яме. Первый корпус комбината был построен 150 лет назад. На предприятии трудилось почти половина жителей города. Но в 90-е года прошлого века отрасль пришла в упадок, и градообразующие предприятие практически прекратило производство. Спасением стало придание правительством Ярославской области Гаврилов-Яму статуса территории опережающего развития (ТОР) и создание на мощностях льнокомбината современного тенхнопарка, площади которого в настоящий момент составляют более 100 тысяч кв.м.

Напомним, Ярославская область вошла в десятку лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.