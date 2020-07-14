Киров, 14 июля, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в министерство охраны окружающей среды обращение с просьбой провести проверку по факту загрязнения реки Чахловица в Кирове и массовой гибели в ней рыбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в кировском отделении ОНФ.

Пресс-служба кировского отделения ОНФ

Сигнал активистам поступил от местных жителей. Река протекает в городе через несколько садоводческих товариществ. Водоем используется для купания и лова рыбы, водой поливают огороды.

Несколько дней назад жители заметили, что вода в реке стала зеленоватой, затем по воде поплыли белые полосы, после чего вода помутнела. Замечено множество особей погибшей рыбы.

«Мы направили обращение в региональное министерство охраны окружающей среды с просьбой провести проверку и выяснить причины изменения качества воды и гибели рыбы», — отметил член регионального штаба ОНФ Константин Шарапов. Активист добавил, что причиной может служить не только технологическое загрязнение водоема, но и естественные причины, к примеру, нехватка кислорода из-за жары.

В ОНФ напомнили, что в 2018 году местные жители уже обращались по поводу качества воды в реке к активистам. Тогда было установлено, что еще в 2015 году водоемом разрешили пользоваться одной из компаний, но сточные воды должны были поступать в реку после очистки и проверки ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ. Эти нормы не соблюдались, за что предприятие было привлечено к административной ответственности.