Москва, 14 июля, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект о защите прав потребителей при покупке через агрегаторы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Банковские карты

Законопроект обязывает предусмотреть возможность наличных расчетов при осуществлении потребителем предварительной оплаты товара (услуги) по договору купли-продажи (договору возмездного оказания услуг), который был заключен потребителем с продавцом (исполнителем) через агрегатор информации о товарах (услугах). Сейчас по таким договорам предусмотрена возможность предварительной оплаты путем безналичного перевода денежных средств владельцу агрегатора.

С 1 ноября 2020 года владельцы агрегаторов в случае использования ими в своей деятельности наличных расчетов с потребителем обязаны обеспечивать для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт, либо наличными денежными средствами по выбору потребителя.

При этом предлагается поэтапное снижение порога выручки, при превышении которого продавец (исполнитель, владелец агрегатора) будет обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт. Сейчас порог выручки составляет 40 млн рублей за предшествующий год. После вступления закона в силу — с 1 марта до 30 июня 2021 г. включительно порог составит 30 млн рублей, с 1 июля 2021 г. — 20 млн рублей.