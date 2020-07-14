Москва, 14 июля, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Уровень погодной опасности в Москве и Московской области повышен до оранжевого, следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО) на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грозовая туча над Москвой

«Местами сильный ливень, очень сильный дождь», — говорится в предупреждении.

Также в обоих регионах объявлено жёлтое предупреждение из-за грозы и ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в столице синоптики ожидают тропические ливни.