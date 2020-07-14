Чебоксары, 14 июля, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В Чебоксарах начался фестиваль патриотических и социальных проектов «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу». Он посвящён 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которое будет отмечаться на государственном уровне в 2021 году. Учредителем фестиваля выступило управление образования администрации Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Фестиваль в Чувашии

Организаторы отмечают, что фестиваль проводится «как социально-значимый проект и является площадкой для демонстрации достижений обучающихся» Чебоксар и общественных объединений. В нём принимают участие педагоги и школьники.

«Цель фестиваля — выявление инновационных проектов по изучению героической истории Чувашской Республики в годы Великой Отечественной войны для дальнейшей универсализации данных практик в сфере воспитания подрастающего поколения. […]

Для участия принимаются социальные проекты, посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, находящиеся на стадии идеи, реализации, и проекты, реализация которых будет завершена в 2020 — 2021 годах», — отмечается в документации.

Всего предусмотрено пять номинаций. Будут отобраны лучшие проекты по подготовке и проведению военно-исторических реконструкций и фестивалей, а также лучшие образовательно-экскурсионные маршруты, музейно-выставочные и исследовательские проекты по истории строительства Сурского и Казанского рубежей обороны.

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В рамках фестиваля планируется разработать образовательные экскурсионные маршруты по истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии «Героические страницы Сурского рубежа и Казанского обвода». Кроме того, состоится школьный конкурс патриотических и социальных проектов, будет сформирован банк данных в проектной деятельности по патриотической тематике, состоятся семинары и мастер-классы.

В настоящее время проходит заочный этап фестиваля, который завершится 30 августа. Очный этап запланирован на сентябрь 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Год памяти и славы, который отмечает в 2020 году вся страна и посвящён 75-летию Победы, в Чувашии фактически продолжится в 2021 году: указом врио главы республики Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к одной из менее изученных страниц истории Великой Отечественной войны — строительству линии обороны в 1941—1942 годах, протяжённость которой составила 380 км, что позволило бы опоясать окопами и траншеями всю республику. Этот масштабный трудовой фронт стал одним из символов трудового героизма народа Чувашии.