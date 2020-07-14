Москва, 14 июля, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, уточняющий процедуру ликвидации юридического лица, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

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Запрещается ликвидация юридического лица до завершения проведения камеральной таможенной проверки.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Отметим, что проведение камеральной таможенной проверки ограничено сроком в 90 календарных дней с возможностью однократного продления на 120 календарных дней в установленных случаях.