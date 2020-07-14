Санкт-Петербург, 14 июля, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Аноним сообщил о минировании всех воздушных судов и здания терминала в «Пулково», из-за чего вылеты самолетов отложены, на месте работают спецслужбы. Об этом 14 июля ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Анонимное сообщение от злоумышленников поступило в администрацию аэропорта в первой половине дня 14 июля. В связи с поступлением анонимного сообщения о возможном минировании воздушных судов и здания терминала возможна задержка рейсов.

«В данный момент проводится проверка силами полиции и САБ согласно установленным процедурам. По этой причине возможна задержка рейсов. Пассажиров просим проверять точное время вылета на онлайн-табло аэропорта», — уточнил собеседник агентства.