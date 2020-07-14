Москва, 14 июля, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Снижение стоимости перелётов в эконом-классе будет достигнуто за счёт увеличения доли лоукостера «Победа», сообщил 14 июля глава «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево

Руководитель авиаперевозчика рассказал об изменении структуры авиаперелётов, при которой на среднемагистральных маршрутах будет увеличиваться доля дочерней компании — лоукостера «Победа».

»Аэрофлот» располагает аналогичным флотом, как и «Победа». Обе компании эксплуатируют Boeing 737−800. Но в «Аэрофлоте» этот Boeing состоит из 156 кресел, потому что у нас есть бизнес-класс, у нас есть кухня, у нас есть эконом-класс. У «Победы» же полностью эконом-класс и отсутствует кухонное оборудование», — сказал Савельев.

«А сколько там кресел?» — уточнил Мишустин.

«189. Это первое. Второе — по развороту. Мы разворачиваем машину 50 минут — час. Мы её чистим, потому что мы топ-сервис, и мы обязаны это делать. Мы загружаем кетеринг. У «Победы» этого нет. «Победа» разворачивает машину за 25 минут. Это практически в два раза быстрее. Это тоже существенно. И по эксплуатации машины: если мы эксплуатируем машину примерно 10−11 часов в сутки, то «Победа» — чемпион мира, она использует 14 часов в сутки машину», — пояснил глава «Аэрофлота».

Он отметил, что эти параметры позволяют «Победе» дать лучшие цены на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на перелёты эконом-классом «Аэрофлота» могут снизиться на 30%.