Ярославль, 14 июля, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В 2020 году на реализацию правительством Ярославской области части общероссийского проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета будет выделено 1,33 миллиарда рублей. Ход выполнения мероприятий программы обсудили на совещании в областном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Волга под Ярославлем

В рамках масштабной экологической программы в 2020 году планируется выполнить работы на очистных сооружениях канализаций в Большом Селе, поселках Судоверфь, Каменники, Октябрь, Красный Профинтерн, а также закончить первый этап реконструкции канализационных сетей и очистных сооружений в селе Золоторучье Угличского района.

Кроме того, в 2020 году начнётся строительство коллектора от деревни Дюдьково Рыбинского района до микрорайона Копаево Рыбинска, строительство очистных сооружений канализации в поселке Тихменево со сроком завершения работ в 2021 году и второй этап реконструкции объекта в Золоторучье. Документация прошла экспертизу, идет подготовка к проведению торгов.

Дополнительно более 1 млрд рублей зарезервированы за Ярославской областью. Планировалось, что они будут направлены на реконструкцию очистных сооружений канализации в Ярославле, которые входят в число основных загрязнителей реки Волги. Именно об их модернизации шла речь в марте во время визита в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Проектно-сметная документация уже направлена в Главгосэкспертизу, которая занимается объектами подобной значимости. Ожидается, что итоговое заключение будет получено в конце октября, так как федеральная проверка занимает больше времени, чем региональная. Зарезервированные на модернизацию средства федерального бюджета в размере 1,067 миллиарда рублей будут с 2020 года перенесены на последующие годы. Такая передвижка предоставляется регионам без ущерба для общего плана финансирования программы», — пояснила и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одна из основных целей проекта — сокращение сброса неочищенных сточных вод в количестве 2,8 куб. км/год. Финансирование проекта составляет 205 миллиардов рублей, из которых 133 миллиарда — федеральный бюджет, 39,9 миллиардов рублей — консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, 31,7 миллиарда рублей — внебюджетные источники.