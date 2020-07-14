Москва, 14 июля, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Цены на перелёты эконом-классом могут снизиться на 30%, заявил 14 июля глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло в аэропорту

«Мы можем цены в эконом-классе уменьшить на 30%», — сказал руководитель авиаперевозчика, обращаясь к главе правительства.

Он рассказал, что это «серьёзная проработка», которую компания «реально может сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил авиакомпании «Аэрофлот» обратить внимание на развитие внутреннего туризма в России.