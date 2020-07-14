Киев, 14 июля, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление из-за заявлений Михаила Саакашвили, которые приводят к обострению отношений с Грузией.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Об этом он заявил на брифинге 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба критически отозвался о ситуации, когда гражданин Украины (Саакашвили), который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов.

«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство… Частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает», — сказал глава украинского МИД.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина как государство понимает нынешнюю «чувствительную ситуацию» в Грузии накануне выборов.

«Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами», — сказал Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили постоянно выступает с заявлениями о внутриполитической ситуации в Грузии. В частности, накануне он заявил, что действующее правительство в Грузии является «пророссийским», а потому его отстранение в интересах Украины.