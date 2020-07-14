Москва, 14 июля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Законопроект, исключающий требования о разработке проектов организации дорожного движения в составе проектной документации объектов капитального строительства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство

Сейчас в состав проектной документации на объекты капитального строительства в соответствии с федеральным законом должен входить проект организации дорожного движения, но, отмечают авторы, это приводит к увеличению сроков согласования проектной документации в целом.

Для устранения указанной проблемы проектом федерального закона предлагается исключить из федерального закона положения, предусматривающие необходимость разработки проектов организации дорожного движения в составе проектной документации объекта капитального строительства.

«Принятие проекта федерального закона и реализация его положений будет способствовать сокращению сроков согласования проектной документации на объекты капитального строительства», — уверены в правительстве.

Исключение положения не приведет к отсутствию проектов организации дорожного движения на отдельных дорогах или на их участках, заверяют авторы. В случае принятия законопроекта в федеральном законе № 443 имеются положения, обязывающие уполномоченные в сфере организации дорожного движения органы разрабатывать проекты организации дорожного движения, в том числе на период эксплуатации дорог или их участков (часть 2 статьи 18 федерального закона № 443-ФЗ), только в качестве отдельного документа, а не в составе проектной документации объектов капитального строительства.