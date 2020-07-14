Балабаново, Калужская область, 14 июля, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 70-летнего жителя города Балабаново. Пожилой мужчина обвиняется в убийстве сына, сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Орудие убийства

По версии следствия, вечером 13 июля обвиняемый вместе со своим 39-летним сыном и знакомым сына дома распивали спиртное. Между родственниками произошла ссора, отец взял нож и нанёс сыну два удара в область груди, от которых сын скончался на месте. Гость, увидев происходящее, испугался, выпрыгнул в окно и убежал.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, следователи устанавливают подробные обстоятельства произошедшего.