Москва, 30 марта, 2024, 05:11 — ИА Регнум. В России поменяется порядок перепланировки и переустройства жилой собственности. Соответствующие изменения в законодательстве вступят в силу с 1 апреля, пояснила агентству «Прайм» заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

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Понятие перепланировка, по словам эксперта, теперь будет включать в себя работы по изменению размеров или формы помещения, в том числе создание новых помещений с помощью перегородок внутри квартиры.

Нововведения коснутся и порядка согласования перепланировки. От собственника потребуется подготовка пакета документов, а затем необходимо обратиться в местную администрацию или Госжилинспекцию. В случае одобрения по завершении ремонта собственнику нужно вернуться в выдавший разрешение орган. Затем приёмная комиссия зафиксирует изменения в квартире и выдаст акт соответствия.

Впоследствии администрация или Госжилинспекция самостоятельно направят уточняющие документы в Росреестр для внесений изменений. Ранее сбором и передачей всех документов занимался собственник, уточнила Киракосян.

Как сообщало ИА Регнум, шум, перепланировка и курение на балконе могут обернутся штрафом для собственников жилья, заявил депутат Государственной думы России Никита Чаплин («Единая Россия»). Такие же санкции предусмотрены за курение на детской площадке или в подъезде, выбрасывание мусора в подъезд или за грязную квартиру, из которой к соседям бегут тараканы, добавил парламентарий.

В конце января в подмосковном городе Пересвете по стене пятиэтажки пошла трещина. В результате 120 жителей были эвакуированы. По словам специалистов, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, возникла угроза обрушения.