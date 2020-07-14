Ростов-на-Дону, 14 июля, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Ростовская полиция обнародовала фотоснимки с места ДТП в Ростовской области, в котором пострадали медики, передаёт ИА REGNUM 14 июля.

ГУ МВД России по Ростовской области В результате ДТП пострадали четверо

Напомним, что дорожная авария произошла ранним утром 14 июля. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя Ford Explorer, который при совершении обгона не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой помощи УАЗ.

В результате аварии пострадали четыре человека — два водителя (Ford Explorer и УАЗ) и и две пассажирки (сотрудники медчасти). По факту ДТП проводится проверка.