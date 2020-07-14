Железноводск, Ставропольский край, 14 июля, 2020, 09:43 — ИА Регнум. В первом полугодии 2020 года Железноводск собрал более 10 млн рублей курортного сбора. Это более чем в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 26 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Администрация Железноводска. Мина Ахвердиева В Железноводске

Глава ставропольского курорта Евгений Моисеев отметил, что показатели курортного сбора резко сократились в связи с пандемией коронавируса, а значит в следующем году придется пересматривать план ремонта курортной инфраструктуры.

Мэр курортного муниципалитета сообщил, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил рассмотреть возможность увеличения площади Курортного парка за счет капитального восстановления курортной инфраструктуры, которая существовала в советские годы, а сейчас находится в полуразрушенном состоянии.

«Уже в этом году, кстати, на средства курортного сбора мы восстанавливаем терренкуры в нижней части Курортного парка, которые ведут от стелы до исторической части Каскадной лестницы», — пояснил Евгений Моисеев.