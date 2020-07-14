Владивосток, 14 июля, 2020, 09:43 — ИА Регнум. В Приморье специалисты первыми в России показали разницу между нормальным состоянием лёгких человека и тем, которое возникает к моменту смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Пресс-служба правительства Приморского края Патологоанатом Приморья показал лёгкие умершего пациента с коронавирусом

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Начальник патологоанатомического бюро, главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения Приморья Максим Горелик заявил, что количество случаев с тяжёлым течением инфекции увеличивается. Умерли уже от осложнений 59 приморцев.

Коронавирус вызывает в организме воспалительную реакцию, что грозит развитием серьёзных осложнений.

«На поражённых лёгких есть всего несколько «воздушных» участков, а вся остальная ткань тотально поглощена пневмонией. Такие лёгкие абсолютно безвоздушные, «резиновой» консистенции, плотные, переполненные кровью. Пациент погибает достаточно мучительно, потому что газообмен отсутствует практически полностью, лёгкие поражены на 80−90%. Такое состояние развивается очень быстро. Мы наблюдали много случаев, когда от первых клинических признаков до смерти проходило не больше недели. Шансов с такими поражениями лёгких у пациентов практически нет», — сказал Максим Горелик.

Специалист призвал не расслабляться и продолжать соблюдение всех санитарных мер — на 14 июля в Приморье 60 пациентов, течение болезни которых протекает в тяжёлой форме. На аппаратах ИВЛ — 21 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в своём телеграм-канале заявил, что COVID-19 никуда не денется, поэтому нет смысла в массовом тестировании: «Это как комаров рыболовной сетью ловить». По его словам, в своей массе человечество боится уже даже не второй волны коронавируса, а гиперактивности принимаемых властями мер.