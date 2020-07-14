Забайкальский край, 14 июля, 2020, 07:44 — ИА Регнум. В Газимуро-Заводском районе Забайкалья стараниями директора дома культуры Екатерины Граниной и художника-оформителя Александры Ëлгиной, ко Дню семьи, любви и верности появился новый арт-объект — Дерево любви. Средства на его установку нашлись в региональном бюджете. Подробности сегодня, 14 июля, сообщает пресс-секретарь департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Новый арт-объект – Дерево любви в Забайкалье

«У нас в районе проживает около 9000 человек, и ежегодно мы регистрируем около 60 свадеб. Приятно, что у нас появилось такое яркое нововведение, скульптура Дерево любви. Несомненно, это добавит яркости в праздник свадьбы, а для кого-то станет и заветом хранения семейных уз», — пояснила заведующая Газимуро-Заводским отделом ЗАГС Ольга Швецова.

Первый замок на Дерево любви повесили молодожены — Дмитрий и Светлана Шишмарёвы.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Молодожёны

Поздравить молодую семью пришли зам руководителя администрации района Наталья Макушева и глава сельского поселения Ольга Семенова, они вручили молодоженам именной замок и подарок от района. Настоятель Свято-Владимирского храма отец Алексей благословил молодую семью образом Господа Вседержителя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу всего семь районов Забайкальского края смогут себе позволит отметить День семьи, любви и верности в июле 2020 года. В Чите праздник запланирован на 21 августа.