Гай, Оренбургская область, 14 июля, 2020, 07:42 — ИА Регнум. В Гае Оренбургской области жертвами ДТП стали два человека, сообщили 14 июля в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области В Оренбуржье произошло смертельное ДТП

По данным ведомства, автоавария произошла возле села Воскресенка. На трассе столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Опель Астра». Одна из машин загорелась.

Погибли двое пассажиров: мужчина — на месте, женщина — по дороге в больницу. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.