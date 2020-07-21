В регионах РФ продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. К середине июля 2020 года количество выявленных носителей SARS-CoV-2 в РФ превысило 730 тысяч. Где-то ситуация остаётся напряжённой, а в других регионах — позволяет вводить всё новые послабления. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

07:35 14.07.2020 В Татарии причиной смерти двух пациентов вновь стало заражение новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество скончавшихся от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Татарии достигло 25 человек. Об этом: Еще два пациента с COVID-19 скончались в Татарии

07:37 14.07.2020 В Татарии до 26 июля продлена обязательная самоизоляция для лиц в возрасте старше 65 лет. Читайте подробнее: Власти Татарии продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет

07:42 14.07.2020 В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 13 жителей Междуреченска, 9 жителей Кемерово, 8 — Новокузнецка. Также носители выявлены в Анжеро-Судженске, Юрге, Промышленновском, Тяжинском и других районах. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 51 человека

07:55 14.07.2020 Российские оздоровительные лагеря в тридцати двух регионах России летом 2020 года приняли более 700 тыс. детей, сообщили 14 июля в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом: В детские лагеря летом 2020 года отправились 700 тыс. российских школьников

08:00 14.07.2020 В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Алтайском крае власти Барнаула вновь вернулись к проведению дезинфекции в общественных местах. Как сообщает сегодня, 14 июля, официальный телеграм-канал городской мэрии, всего с 9 июля продезинфицированы 57 общественных территорий, 626 остановочных павильонов, а также подземные пешеходные переходы на площади Октября и на Павловском тракте. Дезинфекции также подлежат детские игровые площадки. Подробности в материале: Деньги на ветер? В Барнауле дезинфицируют общественные территории

08:02 14.07.2020 В Хабаровском крае, который считается лидером по количеству выявленных заражённых коронавирусом на Дальнем Востоке, может значительно увеличить показатели из-за прошедших многолюдных акций протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. На вечер 13 июля подтверждён 121 новый случай заражения. Читайте подробнее: Хабаровский край на пороге ЧС из-за роста выявленных случаев коронавируса?

08:08 14.07.2020 В Ульяновской области врачи опровергли домыслы о том, что алкоголь помогает избежать заражения коронавирусом. Нарколог Ульяновской областной клинической наркологической больницы Виталий Грибовский, чей комментарий публикует региональное министерство здравоохранения, подчёркивает, что употребление алкоголя не уничтожает вирус, но «может увеличить риск для здоровья в случае заражения». Читайте также: Ульяновский врач объяснил действие алкоголя на коронавирус

08:23 14.07.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале заявил, что COVID-19 никуда не денется, поэтому нет смысла в массовом тестировании: «Это как комаров рыболовной сетью ловить». По его словам, в своей массе человечество боится уже даже не второй волны коронавируса, а гиперактивности принимаемых властями мер. Об этом: Доктор Мясников о борьбе с COVID-19: «Не нужно ставить весь мир на колени»

08:24 14.07.2020 Власти Пермского края приняли решение об изменении порядка прохождения порядка термометрии на вокзалах столицы региона, сообщает пресс-служба краевой администрации. Теперь температуру не измеряют у пассажиров, которые убывают из Прикамья. Освободившиеся посты термоконтроля применяют только в отношении прибывающих из других регионов пассажиров. Читайте подробнее: На вокзалах Перми изменили порядок прохождения термометрии

08:48 14.07.2020 Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 13 июля 2020 г. в регионе насчитывается 27 968 таких граждан, тогда как ещё в конце мая их было 13 763. Об этом: В Забайкалье за сутки безработными признаны более 700 человек

08:53 14.07.2020 Примерно 273,9 тысячи граждан в настоящее время остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Об этом: В РФ из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остаются 274 тыс. человек

09:06 14.07.2020 В Туве за прошедшие сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 5537. Подробности в материале: В Туве подтвердили более 5,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

09:10 14.07.2020 На Камчатке за последние сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Читайте также: На Камчатке провели более 85 тыс. исследований на коронавирус

09:20 14.07.2020 В Ульяновской области предпринимателям компенсируют часть расходов за коммунальные услуги и аренду. Размер компенсации может достигать 50%. Читайте подробнее: Ульяновским бизнесменам возместят часть затрат за коммунальные услуги

09:29 14.07.2020 В Саратовской области по информации на 14 июля носителями коронавируса числятся 7782 человека, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента. Об этом: В Саратовской области за сутки выявили ещё 93 носителя коронавируса

09:30 14.07.2020 Единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей получат отдельные сотрудники негосударственных организаций Башкирии, в которых были подтверждены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ 8 июля подписал глава региона Радий Хабиров. Согласно документу, единовременная выплата устанавливается сотрудникам, которые продолжают работать в течение двух недель в негосударственных организациях, получающих субсидии из бюджета Башкирии, и которые заключили соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения на оказание соцуслуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Подробности в материале: В Башкирии некоторые соцработники получат единовременно по 25 тыс. рублей

09:31 14.07.2020 Администрация Омска выделит 150 млн рублей на борьбу с последствиями коронавируса. 15 июля на пленарном заседании Омского городского совета депутаты рассмотрят поправки в бюджет. Читайте подробнее: Омск потратит на борьбу с последствиями коронавируса 150 млн рублей

09:31 14.07.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале поделился сегодня, 14 июля, своими наблюдениями по поводу отдыхающих в Сочи. Глядя на морской «компот из тел» и закрытый бассейн при отеле он раскритиковал требования санитарных врачей и Роспотребнадзора: «Был на выходные в Сочи. Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел. При этом великолепный 50 метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее — на бортик пускают, а плавать — нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно — идиотизм! Причём намного более вредный, чем просто вызывающий возмещение своей очевидной глупостью: он подрывает в принципе веру в адекватность действий Роспотребнадзора в борьбе с распространением COVID-19! Читайте также: «Низзя, коронавирус!»: доктор Мясников высмеял санитарные требования

09:36 14.07.2020 В Челябинской области за 13 июля подтвердили 136 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружено 9511 случаев заражения коронавирусом, 3286 пациентов с «ковидом» находятся на лечении. Читайте подробнее: В Челябинской области подтверждено 136 новых случаев COVID-19

09:37 14.07.2020 В Москве от коронавирусной инфекции вылечили ещё 1012 пациентов. Об этом 14 июля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1012 пациентов», — сказала вице-мэр. Подробности в материале: Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 165966 пациентов

09:43 14.07.2020 В первом полугодии 2020 года Железноводск собрал более 10 млн рублей курортного сбора. Это более чем в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 26 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города. Читайте также: Из-за недобора курортного сбора власти пересматривают планы ремонта

09:43 14.07.2020 В Приморье специалисты первыми в России показали разницу между нормальным состоянием лёгких человека и тем, которое возникает к моменту смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом. Подробности в материале: В Приморье показали «резиновые коронавирусные» лёгкие умершего пациента

09:53 14.07.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 14 июля достигло 6303. За предыдущие сутки в регионе выявили 64 носителя инфекции, сообщил на своей Instagram-странице губернатор края Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье выявили более 6,3 тыс. пациентов с COVID-19

09:54 14.07.2020 В Московской области выздоровели ещё 368 человек, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 14 июля сообщили в подмосковном оперативном штабе. «Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации. Подробности в материале: В Подмосковье от COVID-19 вылечились более 41,6 тыс. заболевших

09:58 14.07.2020 В настоящее время в московской больнице в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие COVID-19, находится около 340 пациентов. Это следует из данных инфографики, обнародованных 14 июля главврачом медицинского учреждения Денисом Проценко на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

10:10 14.07.2020 В Курской области 14 июля зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе был зарегистрирован 5701 положительный тест. Читайте также: В Курской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

10:10 14.07.2020 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым. Об этом 14 июля на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса

10:12 14.07.2020 В Липецкой области 14 июля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 4255 положительных тестов. Читайте подробнее: В Липецкой области подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом

10:17 14.07.2020 Сотрудница в Государственном Эрмитаже в преддверии открытия в защитном щитке. Дарья Драй © ИА REGNUM

10:21 14.07.2020 40 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, в числе новых пациентов — двое детей в возрасте девяти месяцев и двух лет. Читайте подробнее: В Тамбовской области выявлено 40 носителей коронавируса

10:24 14.07.2020 В Курской области по состоянию на 14 июля зарегистрировано 48 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены две смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Скончались двое мужчин в возрасте 76 и 54 лет. Об этом: В Курской области скончались ещё два пациента с COVID-19

10:24 14.07.2020 Кабардино-Балкария получит от федерального центра 19,8 млн рублей на выплаты отпускных медработникам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом. Денежные средства поступят из резервного фонда правительства РФ, сообщили 14 июля в пресс-службе главы республики. Подробности в материале: Кабардино-Балкарии выделили 20 млн рублей на выплату отпускных медикам

10:27 14.07.2020 На Югре за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения: Ханты-Мансийск — 76 положительных теста; Сургут — 47; Нягань — 32; Нижневартовск — 29; Нефтеюганск — 17. Всего с начала пандемии в ХМАО на 14 июля зарегистрировано 12 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 7279 человек, 94 пациента с COVID-19 скончались. Подробности в материале: В Югре подтверждено 268 новых случаев заражения коронавирусом

10:28 14.07.2020 В Оренбургской области увеличилось число сел, которые закрыли на карантин из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу. Список пополнил поселок Белозерный Кваркенского района, сообщает 14 июля Управление Роспотребнадзора по региону. На сегодняшний день в регионе ограничительные меры действуют в девяти населенных пунктах: Проскуринского и Колтубановского сельсоветов Бузулукского района; селах Секретарка, Мордово-Добрино Северного района; поселке Белозерный Кваркенского района, а также поселках Первомайский, Володарский, Пономарево, Веснянка Первомайского района. Читайте также: В Оренбуржье увеличилось число сёл, закрытых на карантин

10:32 14.07.2020 Петербуржцы виноваты в том, что в городе растет число случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Читайте также: Беглов обвинил беспечных петербуржцев в росте числа случаев заражения

10:32 14.07.2020 В Брянской области 14 июля подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 6862 положительных теста. Об этом: В Брянской области выявлены ещё 45 носителей коронавируса

10:35 14.07.2020 За минувшие сутки в РФ выявили 6248 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщает московский оперативный штаб. Читайте также: В России за сутки выявили 6248 носителей коронавируса

10:36 14.07.2020 В Рязанской области по состоянию на 14 июля подтвержден 5731 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 37 — за последние сутки. Подробности в материале: В Рязанской области выявлены 37 новых носителей коронавируса

10:37 14.07.2020 117 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе. Об этом: В Воронежской области за сутки выявили 117 носителей коронавируса

10:38 14.07.2020 В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 45 новых носителей SARS-CoV-2, большая часть из которых в больнице РЖД Петрозаводска. При этом выздоровевших за сутки больше — 48 человек. Об этом: В Карелии продолжает отмечаться рост числа выздоровевших

10:39 14.07.2020 В Белгородской области 14 июля подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 5227 положительных тестов. Читайте подробнее: В Белгородской области выявлен 51 новый носитель коронавируса

10:39 14.07.2020 За минувшие сутки в РФ скончались 175 пациентов с коронавирусом. Об этом 14 июля сообщили в московском оперативном штабе. «За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов», — говорится в информации штаба. Об этом: В России за сутки умерли 175 пациентов с коронавирусом

10:40 14.07.2020 47 граждан, инфицированных коронавирусом, за сутки выявлено в Башкирии. Об этом 14 июля сообщила представитель Роспотребнадзора Башкирии Зульфия Камаева на совещании в администрации Уфы. По ее словам, всего в республике выявлено 6014 фактов заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом

10:41 14.07.2020 За истекшие 24 часа в России было выявлено 6248 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В России за сутки выявили 6248 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:42 14.07.2020 В Ульяновской области выздоровели 4395 пациентов с коронавирусом, продолжают лечение 2823 человека. Читайте также: В Ульяновской области умер ещё один пациент с COVID-19

10:43 14.07.2020 Во Владимирской области 14 июля подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 5006 носителей вируса. Об этом: Во Владимирской области выявлены 44 новых носителя коронавируса

10:44 14.07.2020 За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено еще 46 носителей SARS-CoV-2, кроме того, зафиксирован еще один летальный случай среди заболевших. Таким образом, в регионе от COVID-19 умерли 40 человек. Подробности в материале: В Ленобласти с начала пандемии умерли 40 человек с коронавирусом

10:45 14.07.2020 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Тверской области, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе. Об этом: В Тверской области за сутки выявили 29 носителей коронавируса

10:48 14.07.2020 Во Владимирской области по состоянию на 14 июля зарегистрировано 94 летальных случая среди пациентов с COVID-19, в том числе три — за последние сутки. Читайте также: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19

10:49 14.07.2020 В Чувашии выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом: В Чувашии умер ещё один пациент с COVID-19

10:50 14.07.2020 В Курганской области лабораторно подтверждены 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения: в Кургане — 28 положительных теста, в Шадринске — 7. По выздоровлению за последние сутки выписаны 33 человека. Всего с начала пандемии в Курганской области на 14 июля выявлено 1546 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Курганской области выявили 56 новых носителей коронавируса

10:51 14.07.2020 В Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 13 тыс. 195 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Об этом: В Петербурге на коронавирус протестировали 13 тыс. человек за сутки

10:51 14.07.2020 В Ростовской области за последние сутки выявили 99 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 14 июля. Об этом: В Ростовской области выявили 99 новых носителей SARS-CoV-2

10:52 14.07.2020 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе. 55 человек за сутки выписаны. Подробности в материале: На Кубани подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

10:54 14.07.2020 За последние сутки в Петербурге выявили еще 281 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Читайте подробнее: В Петербурге выявили еще 281 носителя коронавируса

10:55 14.07.2020 В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё три пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 14 июля. Таким образом, за весь период пандемии на Дону от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 167 человек. Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё три пациента с коронавирусом

10:55 14.07.2020 В Петербурге за сутки подтвердили еще 31 летальный исход от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб. Читайте также: В Петербурге подтвердили еще 31 смерть от COVID-19

10:57 14.07.2020 За последние сутки в Новгородской области выявили 18 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Подробности в материале: В Новгородской области выявили еще 18 носителей коронавируса

10:57 14.07.2020 В Пензенской области по информации на 14 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 5803 человек. За сутки выявили еще 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выздоровели 5195 человек, скончались от инфекции 67 пациентов, за сутки еще один смертельный случай. Читайте подробнее: В Пензенской области ещё у 35 человек диагностировали COVID-19

10:58 14.07.2020 В Ростовской области за истекшие сутки выздоровели ещё 194 человека, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 июля. Читайте подробнее: В Ростовской области после коронавируса выздоровели ещё 194 человека

10:58 14.07.2020 В Татарии по информации на 14 июля коронавирус выявили у 5061 человека, за сутки инфицированы еще 32 пациента. Всего с момента наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3948 человек, за сутки еще 32 пациента. Скончались 25 человек, двое за сутки. Читайте также: В Татарии за сутки носителей коронавируса стало на 32 человека больше

11:00 14.07.2020 В Волгоградской области 14 июля подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 7601 носитель вируса. Об этом: В Волгоградской области выявлены 85 новых носителей коронавируса

11:01 14.07.2020 Около 1,5 млн туристов ожидают в Республике Крым в июле 2020 года, на данный момент в регион уже въехали более 400 тыс. гостей. Об этом 14 июля на заседании совета министров Республики Крым сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Об этом: В Крыму в июле ждут 1,5 млн туристов

11:05 14.07.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 14 июля выявили 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 86 951 случая. Читайте также: Третий день подряд в ПФО выявляют менее тысячи новых носителей коронавируса

11:05 14.07.2020 В Волгоградской области 14 июля подтверждено ещё два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 50 пациентов с коронавирусом. Читайте также: В Волгоградской области скончались ещё два пациента с COVID-19

11:07 14.07.2020 За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 14 июля в оперштабе региона. Всего в Красноярском крае на сегодняшний день коронавирус выявлен у 10 756 человек. Читайте также: В Красноярском крае коронавирус выявлен почти у 11 тысяч человек

11:09 14.07.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 июля, подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах лечение получает 31 пациент. В амбулаторных условиях под меднаблюдением находятся медики — 38 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 четыре ребенка, 18 мужчин и 47 женщин. Подробности в материале: В Прикамье число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 4,5 тыс

11:10 14.07.2020 На Ямале за прошедшие сутки подтверждены 211 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова. Основные очаги заражения: Новый Уренгой — 44 положительных теста; Губкинский — 55; Муравленко — 34; Тарко-Сале — 22. Всего с начала пандемии на 14 июля зарегистрировано 8 370 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 3276 человек, 57 пациентов с COVID-19 скончались. Читайте подробнее: На Ямале выявили 211 новых носителей коронавируса

11:13 14.07.2020 Соблюдение дистанции на пляжах находится в зоне ответственности самих отдыхающих, однако необходимо полномасштабное информирование о необходимости соблюдения эпидемиологических норм. Об этом 14 июля на заседании правительства Крыма заявил глава республики Сергей Аксёнов. Подробности в материале: Глава Крыма: дистанция на пляжах — это зона ответственности самих граждан

11:13 14.07.2020 В Ростове-на-Дону приземлился самолёт с пассажирами вывозного рейса из Нью-Йорка. В международном аэропорту «Платов» встретили 90 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 14 июля. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону встретили пассажиров вывозного рейса из Нью-Йорка

11:13 14.07.2020 В Удмуртии по состоянию на 14 июля выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено лабораторно 1880 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Удмуртии выявили 46 новых носителей коронавируса

11:16 14.07.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 июля, скончались четверо пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав. По данным ведомства, от COVID-19 умер 64-летний пациент. Еще трое пожилых пациентов умерли по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В COVID-центрах Прикамья с начала пандемии скончались 167 пациентов

11:17 14.07.2020 В Свердловской области за 13 июля подтверждено ещё 245 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области выявлено ещё 245 носителей коронавируса

11:20 14.07.2020 Два пациента с COVID-19 скончались в Самарской области. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, мужчины 54 лет и 65 лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Об этом: В Самарской области за сутки скончались двое пациентов с COVID-19

11:20 14.07.2020 В России за последние сутки вылечились 8804 пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Об этом: В России выздоровели 8804 пациентов с COVID-19

11:22 14.07.2020 В Мурманской области за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 182 человек, из них 146 — в областном центре. Об этом: 182 больных COVID-19 выявили в Мурманской области за сутки

11:22 14.07.2020 В Удмуртии число пациентов клиник, которые скончались с диагнозом COVID-19, достигло 35 человек. За прошедшие сутки скончались ещё двое жителей республики. Читайте также: В Удмуртии от COVID-19 скончались ещё два человека за сутки

11:22 14.07.2020 Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Дагестане, пациенты с COVID-19 в республике умирают ежедневно, начиная с 12 июня. С начала текущего месяца в регионе скончались уже 37 человек, заразившиеся коронавирусом. Подробности в материале: В Дагестане ежедневно растет число жертв COVID-19

11:23 14.07.2020 Проверки санаториев и гостиниц на территории Крыма на период текущего курортного сезона отменены. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил 14 июля на заседании республиканского совмина. Читайте подробнее: Глава Крыма отменил проверки гостиниц

11:25 14.07.2020 В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 108 случаев заражения коронавирусом, сообщает 14 июля Управление Роспотребнадзора по региону. По данным ведомства, с начала пандемии в области провели свыше 296 тысяч лабораторных исследований, показатель на 100 тыс. населения составил 226,3. Подробности в материале: В Оренбуржье число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 5 тыс

11:26 14.07.2020 Пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Тульской области за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

11:28 14.07.2020 В Хабаровском крае подтвердились опасения по поводу ухудшения эпидобстановки — за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 пациентов, один умер. Читайте также: В Хабаровском крае за сутки выявлено более 100 случаев заражения SARS-CoV-2

11:30 14.07.2020 В Псковской области за сутки выявили еще 34 носителя SARS-CoV-2, в то время как выздоровели 90 человек, и еще два пациента умерли. Подробности в материале: В Псковской области выявлено еще 34 носителя SARS-CoV-2

11:31 14.07.2020 В Свердловской области за 13 июля умерли ещё девять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Все они скончались от COVID-19. За весь период эпидемии их стало уже 172. Подробности в материале: В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё девять человек

11:33 14.07.2020 61 новый случая заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июля. Читайте подробнее: В Тульской области за сутки выявлен 61 новый носитель коронавируса

11:34 14.07.2020 В Алтайском госуниверситете (АлтГУ) расказали о ходе реализации проекта «Социальная безопасность населения Алтайского края в условиях пандемии COVID-19», который вошел в число победителей конкурса внутриуниверситетских грантов для молодых научно-педагогических работников. Как сообщает сегодня, 14 июля, пресс-служба вуза, команду исследователей, в которую вошли преподаватели, аспиранты и студенты института, возглавила старший преподаватель кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий ИСН АлтГУ, кандидат социологических наук Ольга Суртаева. По её словам, опросив не менее 600 жителей Алтайского края, социологи намерены установить причины возникновения у людей беспокойства, возникающего в условиях распространения коронавируса, а также объективные и субъективные факторы, которые влияют на появление у людей ощущения безопасности, или его отсутствие. Подробности в материале: Учёные изучат социальную COVID-безопасность населения Алтайского края

11:37 14.07.2020 В COVID-центрах Оребургской области за сутки, по состоянию на 14 июля, умерли два человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё двое пациентов

11:38 14.07.2020 Общая численность скончавшихся в Карачаево-Черкесии в 2020 году не выросла из-за коронавируса и, напротив, стала меньше, чем годом ранее, на 27 человек. По данным Росстата, скончались от COVID-19 за май восемь пациентов, еще у троих человек вероятность смерти от этого заболевания не подтверждена, но возможна. Подробности в материале: Росстат раскрыл данные по смертности от COVID-19 в Карачаево-Черкесии

11:39 14.07.2020 38 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, данные опубликовал 14 июля региональный оперативный штаб. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявили 38 носителей коронавируса

11:42 14.07.2020 В Ростовской области на лечении в стационарах находятся 690 пациентов, имеющих положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. 34 из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 июля. Читайте также: В Ростовской области 34 пациента с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

11:44 14.07.2020 В Забайкальском крае в рамках второго этапа снятия карантинных ограничений готовятся к открытию парки и аттракционы. Для этого им необходимо получить соответствующее разрешение Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Но, как сообщает сегодня, 14 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, на сегодняшний день Государственной инспекцией региона зарегистрировано только 10 аттракционов. Подробности в материале: Парки и аттракционы Забайкалья готовят к открытию после карантина

11:44 14.07.2020 Почти 7 тыс. человек выздоровели в Дагестане после заражения новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в республике болезнь преодолели 82 человека, сообщил 14 июля федеральный оперативный штаб. Читайте также: В Дагестане выздоровели почти 7 тыс. пациентов с COVID-19