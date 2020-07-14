Чебоксары, 14 июля, 2020, 07:22 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Чувашии за день зарегистрировано 30 исков от прокуратуры республики, где в числе ответчиков выступают газовики и администрации муниципальных образования. Как следует из ряда исков, надзорное ведомство заинтересовалось отдельными пунктами договоров поставки газа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

В суде 8 июля зарегистрировано 30 исков, поданных прокуратурой Чувашии, где в числе ответчиков выступает ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксар». В зависимости от муниципального образования в качестве ответчиков также заявлены предприятия коммунального хозяйства, включая муниципальные и государственные (к примеру, ГУП «Чувашгаз»). При этом во многих исках в числе третьих лиц или соответчиков выступают администрации муниципальных образований — в частности, Канаша, Шумерли, Ядринского, Ибресинского, Козловского, Красночетайского, Урмарского, Шемуршинского районов.

Часть исков принято к рассмотрению, по ним заседания назначены на конец июля или август. Согласно данным документам, речь идёт о «признании недействительными пунктов договора» и «признании частично недействительным договора поставки газа» — в частности, у прокуратуры есть вопросы к отдельным договорам от 2017, 2018 годов, но больше всего — к договорам от 2019 года.