Посёлок городского типа Чернышевск, Забайкальский край, 14 июля, 2020, 06:36 — ИА Регнум. Сотрудники отдела ЗАГС Чернышевского района Забайкалья поделились любопытной информацией относительно необычного имени, которое для своей новорожденной дочери придумала чета Романа и Натальи Кутенковых. Забайкальцы (мать из Чернышевска, а отец — из Могзона) назвали свою малышкуКаталея Орхидея. В пресс-службе департамента ЗАГС Забайкальского края отметили, что если верить в связь имени и судьбы, жизнь Каталеи Орхидеи будет яркой, красивой и необычной.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Необычное имя выбрали для своей дочери чета Романа и Натальи Кутенковых

«Каталея Орхидея — название редкого цветка, которое я услышала еще задолго до беременности. Тогда оно мне очень понравилось, и когда решали, как назовем дочку», — пояснила мать новорожденной — Наталья.

В настоящее время семья проживает в Курильском районе Сахалинской области, где мужчина проходит военную службу. Роман и Наталья заключили брак в декабре 2019 года в отделе ЗАГС Курильского района, куда и собираются вернуться, после того, как малышка немного окрепнет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2019 год отделами ЗАГС Забайкальского края зарегистрировано 42 264 акта гражданского состояния. 12 698 документов свидетельствуют о рождении детей, 13 210 актовых записей — о зарегистрированных смертях.

По статистике Департамента ЗАГС за последние 10 лет в Забайкальском крае редкими и необычными именами среди девочек были Авелина, Айрина, Алиссия, Беатрис, Ева-Александра, Евангелина, Златаслава, Иоанна, Лелия, Леония, Мишель, Мия, Николь, Паулина, Рассулина, Софи, Теона, Эмилия, Эрика, Юлианна.

Среди мальчиков — Гор, Доминик, Захарий, Радислав, Симон, Стефан, Фаддей, Эрик.