Аллентаун, США, 14 июля, 2020, 01:37 — ИА Регнум. Участники антирасистских протестов в американском городе Аллентауне (штат Пенсильвания) потребовали провести расследование инцидента с задержанием человека полицией с применением удушающих приемов, передает телеканал ABC.

(сс) Becker1999 Полиция и протестующие в США

По его данным, задержание происходило в здания местной больницы. При этом пол и расовая принадлежность арестованного не сообщается. Позднее, задержанный был выпущен.

Однако активисты Black Lives Matter уже обвинили сотрудников полиции в превышении полномочий при задержании. В связи с этим они решили провести 13 июля митинг у муниципалитета. Также они потребовали провести расследование против полиции, а также сократить расходы на обеспечение работы полицейского управления.

Напомним, протесты в США вспыхнули после смерти негра Джорджа Флойда после задержания его полицейскими с применением удушающих приемов.