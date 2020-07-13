Вашингтон, 14 июля, 2020, 01:32 — ИА Регнум. Выпуск перспективной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в США начнется до конца лета, 13 июля передает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Хоакин Соролья. Научное исследование. 1897

По информации чиновника, американские власти планируют получить 300 млн доз препарата к началу 2021 года. При этом отмечается, что ни одна из существующих в мире вакцин от коронавируса не была одобрена для использования, однако США уже готовятся заранее запустить их выпуск, чтобы не зависеть от времени для их согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции может оказаться неэффективной для борьбы с пандемией.