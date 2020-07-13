Бразилиа, 14 июля, 2020, 01:03 — ИА Регнум. 1 884 967 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Бразилии, включая 20 286 — за последние сутки, 13 июля сообщается на сайте бразильского министерства.

Governo do Estado de São Paulo Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии

При этом число подтвержденных летальных исходов от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, достигло 72 833. За сутки в стране было умерло 733 пациента с подобным диагнозом. С начала пандемии в Бразилии выздоровело 1 154 837 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у президента Бразилии Жаира Болсонару, а также у его жены и детей, был выявлен коронавирус.