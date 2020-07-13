Вашингтон, 14 июля, 2020, 00:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

«Мир не позволит Пекину рассматривать Южно-Китайское море как свою морскую империю. Америка поддерживает наших союзников и партнеров в Юго-Восточной Азии», — сказал он.

По словам Помпео, политика США в отношении «жизненно важной части региона» будет выстраиваться в соответствии с позицией арбитражного трибунала, который в 2016 году отверг претензии КНР на оспариваемую Филиппинами экономическую зону вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, а также на риф Мисчиф и банку Секонд Томас.

В Вашингтоне также отрицают любые права Китая на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли и претензии на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией.

Ранее глава МИД КНР Ван И, обращаясь к участникам видеоконференции Китайско-американского форума мозговых центров и СМИ, выдвинул три предложения по нормализации отношений между Китаем и США.