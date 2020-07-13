Нью-Йорк, США, 14 июля, 2020, 00:42 — ИА Регнум. Ключевые индексы фондового рынка США к окончанию торгов 13 июля изменились разнонаправленно.

(сс) USA-Reiseblogger Биржа на Уолл-стрит в Нью-Йорке

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 15,23 пункта (0,06%), до 26 090,53. S&P 500 понизился на 29,38 пункта (-0,92%), до 3 155,66. Nasdaq понизился на 225,89 пункта (-2,13%), до 10 391,55.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 1,02% и оказалась на уровне $39,68 за баррель.