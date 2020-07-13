Сана, 14 июля, 2020, 00:33 — ИА Регнум. В Йемене за прошедшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба йеменского министерства здравоохранения.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 1498. Также выросло число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, до 424 человек.

С начала пандемии в Йемене выздоровели 675 пациентов, их уже выписали из медучреждений. Отмечается, что официальная статистика учитывает только случаи COVID-19, зафиксированные на территориях, контролируемых правительством страны.